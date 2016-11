REDUÇÃO DE GASTOS Educação corta aulas de apoio pedagógico em escolas da Rede Municipal Comunicado interno diz que a medida é necessária para diminuir despesas

Como parte das ações para conter gastos e diminuir o valor da folha de pagamento dos servidores e funcionários da Prefeitura de Campo Grande, uma nova medida foi adotada, desta vez pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Assinada pela titular da pasta, Leila Cardoso Machado, comunicação interna revela ações que serão necessárias por conta do período de transição, com a mudança de prefeito e também por “recomendação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) para contenção de gastos, devido à necessidade de diminuir despesas com a folha de pagamento”.

Entre as medidas que deixaram os profissionais da educação e os pais dos alunos da Rede Municipal (Reme) preocupados, a Semed determinou a revogação - a partir do dia 9 de dezembro (antes do fim do ano letivo de do ano escolar, a serem concluídos respectivamente nos dias 16 e 21 de dezembro) - das aulas complementares aos cargos de apoio pedagógico assim como de 20 horas para aqueles que têm 40 horas de convocação, aulas complementares dos auxiliares pedagógicos especializados e intérpretes e dos funcionários que desempenham funções nos projetos esportivos e de arte e cultura.

(*) A reportagem, de Natalia Yahn, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.