Vários níveis de escolaridade Edital de concurso da Câmara com

95 vagas será publicado em maio Provas serão elaboradas por equipe de instituição ligada à UFMS

Representantes da Câmara de Campo Grande e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) assinaram contrato hoje de manhã para a realização do concurso público com previsão de oferecer 95 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Previsão é de que o edital do concurso seja publicado até o dia 23 de maio

A Fapec é uma instituição ligada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e que há 20 anos atua na realização de concurso, com utilização de questões inéditas e uso de itens de segurança, tais como detectores de metais.

Contrato foi assinado pelo presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), primeiro secretário, Carlão (PSB), secretário executivo da Fapec, Reinaldo Fagundes e gerente administrativo da instituição, Márcio Coutinho.

Das 95 vagas, 14 serão para nível fundamental, 61 para médio e 20 para nível superior. As taxas de inscrição são de R$ 70, R$ 90 e R$ 110, respectivamente.

Depois de 13 anos, concurso ameniza o número expressivo de comissionados, equivalente a 93% do quadro de servidores. O último concurso da Casa foi realizado em 2003 e com o longo intervalo de tempo, a quantidade de concursados ficou relativamente reduzida.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), que no ano passado abriu inquérito para investigar a questão, havia, em 2016, total de 657 comissionados, o que equivale a 93,5% dos servidores, ante 45 efetivos, que representa apenas 6,41% dos trabalhadores do Legislativo Municipal.