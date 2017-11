PROJETO Edital define gastronomia da Cidade do Natal até dezembro De acordo com prefeito, local será revitalizado, pintado e restaurado

Prefeitura de Campo Grande vai lançar editais, nos próximos meses, para a escolha dos responsáveis pela gastronomia do Projeto Cidade do Natal.

“Acabou história de favorecer uma pessoa, se é amigo do Marquinhos ou concunhado dele que faz pipoca, acabou isso. Vai ser tudo direitinho, não vamos escolher ninguém”, afirmou prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, ao se referir dos próximos contratos responsáveis pela gastronomia do evento.

O prefeito também garantiu que a Capital terá decoração e iluminação em ruas e avenidas, durante os meses que antecedem o natal. “Vamos trazer luz para cidade sair das trevas. Eu vou decorar com iluminação. Daquelas que faz seu filho dizer olha mãe que legal, vamos tirar foto”, disse Marcos Trad.

O líder do Executivo também adiantou que não vai revitalizar, tão cedo, canteiros e demais praças da cidade. “Se não houver conscientização da população de que esse patrimônio pertence a eles, não adianta revitalizar ou arrumar. Eles quebram quase tudo”, declarou o prefeito.

Mas a garantia de reformar, pintar e revitalizar a Cidade do Natal está de pé. “Estamos fazendo o mais rápido possível para que início de dezembro as pessoas já possam usufruir”, disse Marcos Trad.

TERMO DE ACORDO

Prefeitura de Campo Grande assinou termo de acordo com o Governo do Estado no dia 26 de setembro deste ano. A partir de então o Executivo municipal passou a ser o responsável pelo local, por quatro anos consecutivos.

A área pertence ao Governo do Estado, mas foi cedida e ficará aos cuidados da Prefeitura. Marcos Trad tinha afirmado, anteriormente, que o que está planejado para ser feito na área não custará nada aos cofres públicos. "Será por meio de parceria público privadas que vamos desenvolver os projetos", explicou.