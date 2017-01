CULTURA Editais abrem inscrições para artistas plásticos e atrações musicais

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está com inscrições abertas em dois editais. Serão selecionados 27 artistas e grupos musicais que se apresentarão na temporada 2017 do projeto Som da Concha. Também há vagas para artistas interessados em expor trabalhos no Museu de Arte Contemporânea (Marco). No caso do primeiro, as inscrições devem ser feitas até 13 de fevereiro. Para as exposições, o material deve ser entregue até 12 de fevereiro.

O edital do Som da Concha tem o objetivo de elencar atrações musicais nas seguintes categorias: show de abertura (17 selecionados) e show de encerramento (10 selecionados). Os shows acontecerão na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, nas seguintes datas: 16 e 30 de abril, 7 e 21 de maio; 11 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 6 e 20 de agosto; 3 e 17 de setembro; 8 e 22 de outubro; 12 e 26 de novembro; e 10 de dezembro.

Haverá pagamento de cachê, de acordo com a categoria para a qual o artista for selecionado. Quem fizer o show de abertura receberá R$ 2 mil para apresentação de 40 minutos. Para o show de encerramento, o valor é de R$ 7 mil, com previsão de 60 minutos. Todos os valores são brutos.

EXPOSIÇÕES

De acordo com o regulamento de inscrição disponível no edital, os interessados devem enviar os portfólios para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas. Todo o material especificado deverá constar em envelope ou embalagem apropriada – preferencialmente em tamanho A4 ou no máximo em tamanho A3 – com o nome do artista.

O Marco – Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 – dispõe de quatro salas para exposições temporárias, visando à divulgação de artistas contemporâneos e o reconhecimento de artistas consagrados. A proposta do edital é incentivar a pesquisa em artes visuais, de modo a valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas nas artes plásticas.

Os dois editais estão disponíveis no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS): http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br.