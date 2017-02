VOLUNTÁRIO Duzentas mamadeiras são doadas para crianças internadas na Santa Casa Atualmente, 39 pacientes estão em tratamento na ala infantil do hospital

Duzentas mamadeiras foram doadas à Santa Casa de Campo Grande para serem destinadas a crianças que passam pelo setor pediátrico para tratamentos.

Para o presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento, as doações irão melhorar o atendimento e assistência das crianças dentro da Santa Casa. “Nós sabemos que muitas famílias têm poucas condições de comprar enxoval para seus filhos e as mamadeiras já são uma contribuição”, citou.

Atualmente, a capacidade de atendimento na pediatria do hospital está no limite, com 39 internações. A doação foi feita pela Drogaria São Leopoldo em parceria com o Hospital Evangélico.