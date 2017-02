Campo Grande Durante roubo, açougueiro é espancado

por jovens e tem vísceras expostas Vítima teve a mochila e documentos levados por criminosos

Açougueiro de 35 anos foi gravemente ferido por grupo de jovens durante assalto, na madrugada desta terça-feira, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Conforme o registro policial, a vítima teve fratura na costela e as vísceras foram expostas.

Morador da Rua Doutor Antonio Leite de Campos foi quem chamou a polícia por volta das 3h30 de hoje quando viu a vítima caída na rua.

Apesar de muito ferido, o homem estava consciente quando os policiais chegaram. Ele disse que foi abordado por grupo de jovens que o agrediu para roubar.

Os criminosos levaram a mochila do açougueiro, que trabalha em mercado da Vila Sobrinho. Com o espancamento, a vítima teve fratura exposta na costela e acabou com as vísceras expostas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa da Capital.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado.