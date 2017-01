CAMPO GRANDE Durante madrugada, família com criança

de 2 anos é feita refém por assaltantes Um dos criminosos surpreendeu o morador da casa enquanto dormia

Três bandidos invadiram uma residência na madrugada de hoje e renderam uma família no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Uma criança de dois anos também foi alvo dos ladrões.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, um homem de 73 anos, estava dormindo quando foi acordado por um dos suspeitos, que estava com o rosto coberto para não ser identificado, mas exibia uma tatuagem com o desenho de batimentos cardíacos na costela.

Outras seis pessoas da família, incluindo a criança, que estavam de visita, foram rendidas e obrigadas a ficarem no quarto. Um criminoso observava as vítimas, enquanto os comparsas subtraíam pertences do domicílio.

Eles fugiram da casa com os objetos e um dos carros que estava na garagem. A vítima afirmou aos investigadores da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Centro), que os suspeitos pularam o muro e quebraram a janela para entrar no local. Caso será apurado.