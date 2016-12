Campo Grande Dupla invade casa a procura de joias e cheques e obriga morador a ajoelhar Ação criminosa aconteceu hoje cedo e durou cerca de 35 minutos

Morador, de 34 anos, teve a casa invadida por dois bandidos armados, foi agredido e obrigado a se ajoelhar durante a ação criminosa que durou 35 minutos. Roubo aconteceu por volta das 7h30 de hoje, na Rua Professora Elisa Silva, Bairro Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que a funcionária da vítima chegava no imóvel quando foi abordada por dois marginais armados com pistola e revólver. Os criminosos a obrigaram a abrir o portão e a porta principal da casa.

Já o proprietário da residência foi rendido quando estava na mesa, sentado sozinho. Ele permeneceu sentado, sob a mira da arma de um dos assaltantes, enquanto o comparsa vasculhou a residência em busca de cheques e joias.

A suspeita é de que os bandidos sabiam que o morador estava sozinho, conhecia a rotina da família e tinha a informação de que no local havia cheques e joias. Durante o assalto, um dos marginais teve acesso ao cofre.

Ainda conforme a vítima, os criminosos estavam bastante violentos e, inclusive, agrediram o homem com tapas e empurrões. Em seguida, vítima foi obrigada a se ajoelhar em um dos cômodos e foi trancada no banheiro, junto com a funcionária, enquanto os autores deixaram o local.

Imagens do sistema de segurança do imóvel mostram o momento em que os bandidos chegaram a pé na casa e saíram com sacola plástica contendo pertences da família. Características dos criminosos foram informadas para investigadores que apuram o caso.