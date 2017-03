INVESTIGADOS Dupla “esperava” troca de plantão da polícia para roubar celulares Crimes eram realizados no início da manhã ou no período noturno

Dois jovens foram presos, hoje, depois de terem roubado aparelhos celulares na região do bairro Jardim Seminário em Campo Grande. Márcio Inácio Silva Ribeiro, de 20 anos, e Ygor Matheus Bambokian, 21, cometiam os crimes no início da manhã ou durante a noite por acreditarem que, nestes horários, as rondas são reduzidas em decorrência da troca de plantão dos policiais.

Segundo informações do delegado Reginaldo Salomão, da Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf), ontem, foram registrados três roubos na região da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Em todos os casos, dupla em motocicleta abordava as vítimas e ordenava que entregassem os celulares.

Em um dos casos, a vítima conseguiu anotar parcialmente a placa da moto em que estavam os criminosos. Os policiais rastrearam o veículo e chegaram até a casa de Ygor, no bairro Jardim Noroeste. Eles ficaram no local durante a noite, mas o suspeito não apareceu.

Ygor foi preso na manhã de hoje e, além de confessar o crime, indicou a localização do comparsa. Ele prestou depoimento, mas acabou liberado porque o tempo do flagrante já havia expirado.

Márcio foi encontrado em oficina do bairro Nova Lima. Com ele, os policiais apreenderam revólver calibre .32 com munições e uma pistola de pressão transformada em revólver .22. As motos usadas no crime também foram apreendidas.

Na delegacia, Márcio contou que Ygor era responsável por pilotar a moto enquanto ele ameaçava as vítimas. Ele disse ainda ter roubado entre 80 e 100 celulares no período de um ano. Os alvos eram sempre adolescentes ou mulheres.

Márcio continua preso e vai responder por roubo e porte de arma enquanto o outro será indiciado apenas pelo assalto.