PARCERIA ILÍCITA Dupla especializada em serviço delivery de drogas é presa com R$ 32 mil em casa Ambos já haviam sido presos por tráfico

Operação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que tem como foco interceptar traficantes que fornecem droga em domicílio, prendeu na tarde de ontem, às 16h, duas pessoas que trabalhavam juntas no esquema de entrega, em Campo Grande. A droga, conforme os presos, era vendida através do serviço de delivery.

Diogo Coelho de Oliveira, de 28 anos e Fernanda Gertrudes, de 31, foram presos em residência localizada na Rua Barra Mansa, no Bairro Guanandi, quando separavam e embalavam a droga. Conforme o delegado responsável pelo caso, João Paulo Sartori, Diogo já havia sido preso e ficou paraplégico durante disputa pelo tráfico, quando, na ocasião, foi atingido por tiro e perdeu os movimentos das pernas.

Em outubro deste ano, a polícia estava com mandado de prisão de Diogo em aberto, porém, no dia em que a polícia foi até a casa dele para efetuar a prisão, no Bairro Vila Albuquerque, Diogo estava saindo de casa, com um Honda Civic, e acabou fugindo ao ser abordado no portão da residência.

“Ele jogou o carro em cima dos policiais, conseguiu fugir e sumiu. Depois de investigações foi descoberto que ele estava morando na Rua Barra Mansa, no Guanandi, onde foi preso”, contou o delegado.

Já Fernanda foi presa por três vezes, sendo todas as prisões realizadas pela Denar. O casal trabalhava em parceria. Durante a prisão foram encontradas na residência 64 porções de cocaína, 2,8 quilos de maconha, 102 papelotes de LCD (espécie de adesivo) e R$ 32 mil em dinheiro.