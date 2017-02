CAMPO GRANDE Dupla é morta em confronto com o

Choque depois de fugir de abordagem Filiphe e Anderson estavam armados e tinham passagens pela polícia

Anderson Lustroza de Oliveira, 23 anos, e Filiphe Chaparro de Oliveira, 26 anos, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, no fim da noite de ontem (16), nas imediações da Rua Albert Sabin, no Bairro Belo Horizonte, em Campo Grande. Ambos tinham passagens pela polícia como autores de crimes.

Segundo registro policial, equipes do Choque retornavam de ocorrência em duas viaturas quando depararam-se com automóvel Celta, ocupado por três homens. Os ocupantes pareceram nervosos diante da aproximação dos militares e por isso foi dada ordem de parada para vistorias.

Algumas quadras depois, o motorista parou e Anderson e Filiphe que estavam de passageiros desceram correndo para direções opostas. O condutor permaneceu no local e alegou que não conhecia a dupla e que exercia função e taxista clandestino e receberia R$ 100 para levar os dois para chácara, cujo endereço não foi citado.

ENFRENTAMENTO

As duas equipes do Batalhão de Choque saíram em buscas dos fugitivos e Filiphe foi encontrado na Rua Albert Sabin roubando motocicleta de moto-entregador para fugir. Durante perseguição, o criminoso atirou contra policiais que revidaram e ele foi atingido por disparo nas costas.

Anderson foi baleado na Rua João Ribeiro Guimarães. Segundo policiais, o criminoso estava escondido em local escuro quando passou a atirar, houve confronto e ele acabou atingido por quatro tiros no tórax. Ambos chegaram a ser levados para hospital, contudo não resistiram. Revólver calibre 38 e pistola que foram usadas no enfrentamento aos policiais foram apreendidas. Nenhum militar foi ferido.

O rapaz que dirigia o Celta foi interrogado e liberado. Nada de irregular foi encontrado e o delegado Cleverson Alves que registrou a ocorrência entendeu que ele não tinha envolvimento Com Anderson e Filiphe.