Campo Grande Dupla é flagrada vendendo drogas e tenta subornar policiais com R$ 14 mil Flagrante ocorreu depois de denúncia anônima, em Campo Grande

Izaias Euzébio de Souza, de 43 anos, e Agnaldo Freire Mariz, de 44, foram presos na tarde de ontem, em flagrante, comercializando armas e drogas na Orla Morena, em Campo Grande. Eles tentaram subornar policiais em troca da liberdade.

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Furtos (Derf), policiais receberam denúncia anônima de que os suspeitos estariam em um carro na esquina da Avenida Noroeste com a Rua Bartolomeu Dias.

Duas equipes se deslocaram para apurar a denúncia e encontraram os dois rapazes, com as mesmas características denunciadas.

Dupla foi abordada e polícia encontrou, no lado do passageiro, pistola argentina, calibre restrito de 9 mm, dentro de uma caixa de sapatos. No bolso de Agnaldo estavam seis munições do mesmo calibre.

Já no bolso de Izaias, policiais encontraram R$ 1.265,00. Izaias ofereceu o valor aos policiais para que fosse libertado. Diante da recusa, ele informou que poderia aumentar o valor, já que dupla estava em liberdade condicional e não queriam retornar para a cadeia.

Em busca na casa dos suspeitos, foram encontrados mais R$ 14,8 mil, que novamente foi oferecida aos policiais em troca da liberdade.

Além do dinheiro, foram apreendidas uma corrente de ouro maciço pesando 40 gramas, relógio importado de ouro, celulares e um carro.

Dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de calibre restrito, que tem pena prevista de até seis anos, e por corrupção ativa, com pena de ate 12 anos.