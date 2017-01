CAMPO GRANDE Dupla ameaça homem de morte e não

o matam, pois havia uma testemunha Suspeitos não cometeram o crime por medo de serem reconhecidos

Um homem de 25 anos foi agredido por dois jovens, de 21 e 23 anos, na madrugada de hoje no bairro Tarumã, em Campo Grande. Suspeitos ainda o ameaçaram de morte e afirmaram que só não o executaram, pois havia testemunha que poderia identificá-los depois.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida pela dupla em uma festa, por volta das 2h30 da madruga. Por conta disso, o rapaz fugiu para a casa.

Às 5h30, os suspeitos foram até a porta da residência do homem, sendo que um estava com uma faca e o outro com um revólver, onde ameaçaram invadir para matá-lo.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e os jovens foram embora antes da chegada da viatura. Aos militares, a vítima disse que eles só não entraram no domicílio porque o "alvo" estava com companhia.

Em rondas pela região, os agentes encontraram os suspeitos e quando questionados, afirmaram que foram no local para matar o homem e que só não mataram, pois havia uma testemunha na casa que poderia identificá-los.

Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Não foi divulgado o motivo da desavença.