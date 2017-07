sem cinto Duas pessoas são socorridas depois de carro capotar em avenida Vítima socorrida disse que caminhoneiro não deu seta, mas ele nega

Motorista, de 28 anos, e passageira, de 21, foram socorridos na tarde de hoje pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolverem em acidente na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande. Eles estavam sem o cinto de segurança.

Conforme o tenente dos Bombeiros, Rafael Xavier, condutor do carro, modelo Fiesta, alegou que foi “fechado” por motorista de caminhão.

“Ele foi socorrido consciente e disse que um caminhão que estava na faixa da direita entrou para a faixa da esquerda e não teria dado seta, mas isso ainda vai ser analisado. As vítimas ainda poderiam ter se ferido gravemente porque não estavam com o cinto”, explicou o tenente.

Caminhoneiro, que preferiu não se identificar, disse que havia acabado de sair de um supermercado atacadista na região e negou que efetuou manobra sem dar sinal.

“Eu seguia pela faixa da direita e ele [outro motorista] entrou na faixa da esquerda ao mesmo tempo. Com a velocidade que ele devia estar, a mais de 70 km, sendo que aqui é permitido 50 km, não daria mesmo pra evitar o acidente”, disse o condutor, de 33 anos, ao Portal Correio do Estado.

Não foi identificado para onde o casal iria e socorristas os levaram para a Santa Casa. Equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) estava no local para apurar circunstâncias do ocorrido.