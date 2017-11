BR-262 Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carreta e caminhão Veículos bateram de frente em rodovia

Duas pessoas morreram em um acidente no início da tarde de hoje, na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma carreta bateu de frente com um carro de passeio. O acidente ocorreu por volta das 12h30, no quilômetro 176 da rodovia.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a batida, mas a suspeita é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária. As vítimas ainda não foram identificadas.

Uma equipe da PRF está no local para apurar as circunstâncias do acidente.