não deu tempo Arquiteto tem prejuízo de R$ 10 mil com carro incendiado após deixar oficina Dono do veículo tinha acabado de sair da oficina

Claudio César Soares Sousa, de 33 anos, voltava da oficina mecânica para casa, no Bairro Parati, em Campo Grande, com o veículo Gol de cor vermelha, quando o carro parou de funcionar. Em uma das tentativa de dar partida, percebeu fogo no motor.

Na Rua Anhumas, esquina com a Rua Jorge Chaia, no Bairro Vila Piratininga, o arquiteto tentou apagar as chamas com o extintor do carro, sem sucesso.

Para conter o fogo foi preciso ajuda de funcionários de uma empresa de solda. Com o auxílio de outros extintores, o fogo foi extinto. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as chamas já estavam apagadas.

“Eu acabei de tirar o carro da oficina, estava arrumando a parte elétrica. De repente, o carro parou de funcionar. Tentei dar partida e quando acelerei começou a pegar fogo”, contou Claudio à reportagem.

O veículo é avaliado em R$ 23 mil e proprietário disse que não tem seguro. Ele prevê que seu prejuízo deve ser de pelo menos R$ 10 mil porque não houve danos em toda a carroceria.

O motor do carro ficou totalmente destruído, os pneus da frente derretidos e a lataria da parte da frente também acabou comprometida.