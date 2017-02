NA CALÓGERAS Donas de loja de roupa são presas por insultar cliente e desacatar policiais Delegado disse que caso é recorrente e há vários registros contra elas

Magna e Marilene Murad, donas da loja de roupas Cooperativa da Moda, localizada na Avenida Calógeras, foram detidas depois de se desentenderem com uma cliente e xingarem policiais militares, na tarde de hoje, em Campo Grande.

Titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Elton Galindo, disse ao Portal Correio do Estado que problema de desentendimentos com clientes, funcionários e policiais é recorrente e há vários boletins de ocorrência registrados contra as comerciantes.

Segundo o delegado, na tarde de hoje, cliente foi até a loja tentar fazer a troca de peças de roupa infantil, que não teriam servido. Comerciante informou que não faria a troca e começou a xingar e insultar a cliente.

Constrangida, cliente acionou a Polícia Militar (PM). Militares tentaram apaziguar a situação, mas proprietárias passaram a xingar os PMs e dizer que eles eram “bandidos de farda”, além de afirmar que não tinham medo de polícia.

Por conta da situação, comerciantes e cliente foram encaminhadas à Decon.

Na delegacia, proprietárias optaram por permanecer em silêncio, chamaram o advogado e informaram que só irão se pronunciar em juízo. Elas foram qualificadas, assinaram o termo de ocorrência e foram liberadas.

Donas da loja responderão por injúria, por conta das ofensas feitas a cliente, e por desacato, no caso dos policiais.