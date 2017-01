Previsão Domingo será de calor no Estado,

mas pode chover à tarde Durante a semana, a previsão é de mais chuva

Mais um dia de calor, com possibilidade de chuva à tarde. Essa é a previsão da meteorologia para esse domingo na maior parte do Estado.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com termômetros marcando 22°C e a máxima esperada ao longo do dia é de 34°C.

O sol deve predominar na cidade na maior parte do dia, mas à tarde as chances de chover aumentam e pode haver até trovoada.

A previsão é semelhante para municípios de todas as regiões do Estado e durante a semana as pancadas de chuva isoladas não devem dar trégua.