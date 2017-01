IMPUNIDADE Familias esperam por justiça pela morte

de quatro pacientes com câncer Dois anos e meio depois do caso, ninguém foi punido

Dois anos e meio depois da primeira morte, familiares das quatro pessoas, pacientes com câncer, que morreram em decorrência de intoxicação por medicamentos ministrados na Santa Casa de Campo Grande ainda lutam na Justiça para que os envolvidos sejam punidos.

“Elas [as vítimas] foram envenenadas!”, enfatizou a comerciante Marta Insfran Bernard, 46 anos, porta-voz do grupo de familiares de duas (das três) vítimas mortas em julho de 2014 e da quarta vítima, morta em janeiro de 2015. “Espero que o caso não caia no esquecimento e que não aconteça novamente”, acrescentou.

Consciente da luta que travou na Justiça Estadual e certa de que o caso deve demorar anos para ter uma sentença, Marta assumiu o papel de falar por todos os parentes das vítimas. A irmã dela, Carmen Insfran Bernard, tinha 48 anos e foi a primeira paciente a morrer no dia 10 de julho de 2014 por conta da intoxicação. “Médicos do Hospital de Câncer de Barretos (SP) avaliaram que ela, na época, tinha 80% de chance de cura. Minha irmã descobriu o câncer em janeiro daquele ano, fez só cinco sessões de quimioterapia, eram dez. Mas na última aconteceu tudo aquilo e ela morreu. As sessões anteriores tinham sido tranquilas, ele estava se dando bem com o tratamento, estava adaptada”, revela Marta.

