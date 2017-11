CASO SERÁ INVESTIGADO Dois adolescentes são apreendidos

com simulacro de arma e celulares Polícia investiga se os garotos participaram de roubo na quarta-feira (1º)

Dois garotos, ambos de 17 anos, foram apreendidos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) na noite de ontem depois de serem flagrados com simulacro de arma no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. A polícia investiga se eles participaram de roubo na última quarta-feira (1º). Com eles foram apreendidos três celulares.

Por volta de 23h, os policiais faziam rondas pela Rua Ana Jacinta de Oliveira quando se depararam com motocicleta Honda Falcon. Os militares sabiam que uma moto semelhante havia sido usada por dois criminoso durante roubo a comércio no Jardim Centenário.

Eles conferiram o sistema policial e, depois de confirmarem que se tratava da mesma moto, abordaram o condutor. O garoto estava com celular que disse ter recebido como “pagamento” por ter emprestado a motocicleta.

Os policiais foram até a casa do outro adolescente, onde encontraram outros dois celulares, além do simulacro de arma.

Os infratores foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Bairro Piratininga e serão investigados.