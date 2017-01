SOLIDARIEDADE Doações para ajudar a Cotolengo são recebidas em delegacias até hoje Campanha arrecada alimentos em prol de crianças especiais

Termina hoje o prazo para colaborar com doações à instituição Cotolengo – que ajuda crianças com necessidades especiais. Campanha para arrecadação de alimentos está em andamento até o fim do ano e doações podem ser entregues até hoje, em qualquer delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Cotolengo sul-mato-grossense surgiu em Campo Grande em 1996. A instituição realiza atendimentos gratuitos e incluem serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, nutricionista e pedagogia, todos os dias, das 7h às 17h.

A casa é mantida basicamente de doações de alimentos e roupas, oriundas da comunidade, para compor o bazar, além da realização de eventos para arrecadação de fundos que ajudam no custeio da instituição. Atualmente o Cotolengo atende 30 crianças, porém a estimativa é que seja ampliado para 70 .

O Cotolengo fica na rua Jamil Basmage, nº 996, Mata do Jacinto. Para obter mais informações sobre as atividades você pode acessar o site www.cotolengo.com.br ou pelo número 3358-4848.