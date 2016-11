CALÇADA PÚBLICA Disputa por espaço termina com músico

da Capital chamado de 'macaco' Autor da discriminação fugiu ao perceber que policiais eram chamados

Disputa para ver quem se apresentaria em frente de loja de roupas no Centro da Capital acabou em atitude racista e o caso foi parar na delegacia. Músico, de 29 anos, de pele negra, declarou ter sido chamado de ''macaco'' por homem o qual desconhece. O episódio aconteceu ontem, no cruzamento entre as ruas Barão do Rio Branco e 14 de Julho.

O músico contou para policiais que era autorizado a se apresentar na calçada em frente à loja. Mas, ontem, surgiu homem que ele não o conhece pelo nome, que começou a fazer propaganda no mesmo local com caixa de som em volume alto. Em determinado momento, esse homem teria chegado no músico e dito que ele não poderia cantar naquele espaço.

Mesmo sabendo que era autorizado, o músico foi até a gerência do estabelecimento que confirmou a autorização e negou ter algum vínculo com o homem desconhecido. O setor declarou que apenas emprestava uma das tomadas a ele.

Depois da conversa e para evitar maiores conflitos o artista decidiu ir embora. A ofensa racista aconteceu quando ele recolhia equipamentos. “ É bom você ir mesmo embora. Aqui não é seu lugar. Otário, palhaço, seu macaco, macaco idiota”, disse o desconhecido que fugiu ao perceber que policiais eram chamados.

Apesar de não saber o nome, a vítima informou que o autor da discriminação, de cerca de 1,79 metro de altura, porte físico médio, cabelos grisalhos e bem curtos, pele branca e sem barba, trabalha pelo centro fazendo propagandas de comércios. O caso foi denunciado para ser investigado e o autor responsabilizado, na 1ª delegacia da Polícia Civil.