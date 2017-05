hoje de manhã Diretor de site recebe ameaça de

empresário investigado pela PF 'O tempo todo me ameaçou de morte', contou Lucimar Couto

Saiba Mais PF deflagra operação contra fraude em licitação para compra de livros

Empresário investigado pela Polícia Federal fez ameaças e tentou agredir diretor do site Campo Grande News na manhã de hoje. O dono da empresa Planeta ABC Soluções para Educação, que fica na Capital, entrou na sala de Lucimar Couto. Foi preciso intervenção de outras pessoas para separar os dois, com risco de agressões físicas.

Na quarta-feira (3), agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na Planeta ABC Soluções por conta da Operação Toque de Midas II. A investigação apura desvio de recursos públicos e fraudes em licitação na Prefeitura de Paranhos. Estimativa é que foram desviados R$ 270 mil apenas nessas apurações.

O cumprimento de mandados, tanto na Capital como em Paranhos, e o desenrolar da operação foram noticiados por vários veículos de imprensa do Estado, inclusive pelo Portal Correio do Estado.

"Não esperava (isso acontecer). Ele disse que era meu amigo, não tinha horário agendado, mas o atendi. Na minha sala, começou a gritar, bater na mesa. Ele avançou na minha direção, mas por causa dos gritos outras pessoas apareceram", relatou o diretor do site de notícias.

Samuel Echeverria, gerente da empresa, tem sala ao lado de onde aconteceu as agressões verbais e foi quem conteve o empresário de 41 anos.

"Foi levado para fora do prédio, chamamos a polícia e ele continuou gritando. O tempo todo me ameaçou de morte", afirmou Couto.

Houve registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac). De acordo com o Campo Grande News, uma funcionária ficou ferida. Tanto ela, como o gerente do site e Lucimar Couto registraram queixa contra o empresário.

"É lamentável que isso aconteça. Ameaçar o trabalho da imprensa, isso acaba intimidando o profissional. Espero que a justiça puna (o empresário)", defendeu.

Depois que as partes foram ouvidas na Depac, todos foram liberados.