BASE AEREA Dia de portões abertos da Base Aérea

atrai mais de 30 mil pessoas Fluxo de veículos congestionou as avenidas Duque de Caxias e Lúdio Martins Coelho

Mais de 30 mil pessoas compareceram hoje à Base Aérea de Campo Grande (ALA 5) em seu tradicional "Domingo Aéreo". Por causa do evento, o trânsito ficou congestionado nas Avenidas Ludio Martins Coelho e Duque de Caxias.

O evento contou com a exposição de aviões de caça, aviões cargueiros, helicópetos, carros antigos e motos, além de oferecer diversos serviços à população, como atendimento médico e atividades educativas para as crianças.

O ponto alto do evento na tarde de hoje foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos manobraram em loopings e outras acrobacias sete aviões de caça, de modelo A29, intitulados supertucanos.

No céu, "Parabéns Campo Grande" foi escrito com a fumaça que sai dos aviões. A Esquadrilha fica na Base Aérea de Pirasununga, em São Paulo, e se apresentou por aproximadamente 1h30.

O mecânico José Renato, de 35 anos, veio com toda a família participar do evento e até tentou improvisar um banco com a garrafa de tereré para que seu filho conseguisse enxergar os aviões melhor.

"Já é o quarto ano consecutivo que eu venho com a minha família. Além da parte dos serviços médicos que são oferecidos aqui, o principal mesmo é esse dia de passeio, de reunir os familiares", expressou.