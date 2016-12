IRREGULARIDADES Dez vereadores eleitos podem perder

o mandato em Campo Grande Eles tiveram as prestações de contas rejeitadas pela Justiça

Dez vereadores de Campo Grande, eleitos em outubro, podem ter sua candidatura cassada devido a irregularidades na prestação de contas da campanha eleitoral. Até agora, a Justiça Eleitoral julgou 14, dos 29 vereadores que compõem a Câmara Municipal. Destes, apenas quatro tiveram as contas eleitorais aprovadas. São eles: Valdir Gomes (PP), Paulo Siufi (PMDB), Eduardo Romero (REDE) e Jeremias Flores dos Santos, Pastor Jeremias Flores (PT do B).

Com a finalidade de verificar a regularidade da arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha das contas eleitorais, a Justiça levantou os gastos feitos pelos candidatos e encontrou algumas irregularidades, como a doação de imóveis em nome do locatário ao invés do real proprietário como aconteceu com os vereadores Francisco de Almeida Telles, o Chiquinho Telles (PSD) e Roberto Santana dos Santos, o Betinho (PRB).

De acordo com o advogado eleitoral André Borges, o processo contra os parlamentares é encaminhado com cópia ao Ministério Público Estadual (MPE), para apuração de abuso eleitoral, que pode levar (dependendo da gravidade do caso) à cassação do mandato (art. 30-A da Lei Federal 9504/97). E, também, implicam na suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário (ao partido político envolvido).

(*) A reportagem, de Izabela Jornada, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.