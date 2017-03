CAMPO GRANDE Detran de MS oferece curso para

superar o medo de dirigir Recepção de candidatos será na próxima segunda e terça-feira

Pessoas que por algum motivo são inseguras e não conseguem dirigir terão a chance de superar esse medo por meio de curso que será oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul. Terá início na próxima semana mais uma edição do Programa Vencendo o Medo de Dirigir, que é de graça e conta com parceria de clínica de psicologia de uma universidade de Campo Grande.

Neste primeiro semestre, serão duas turmas com 200 participantes. A recepção das pessoas interessadas será na segunda-feira (6) e terça-feira (7), na sede do Detran-MS, que fica na MS-080, na saída para Rochedo.

Segundo a instituição estadual, no decorrer do curso serão desenvolvidas dinâmicas de grupo para detectar tipos de fobias e dificuldades. Também serão desenvolvidas atividades individuais para conhecer, acompanhar e avaliar o desempenho de cada pessoa durante determinado tempo.

Além disso, haverá outras etapas importantes, como: reuniões, psicoterapia, prática veicular e aula vivencial no contexto trânsito. Após receberem informações teóricas, participantes realizarão percursos com seus próprios veículos.

Ao finalizar todas as etapas, a pessoa deverá ser avaliada para que a equipe de profissionais vejam se objetivos foram alcançados e se ela está pronta dirigir. Mais informações e inscrições podem ser feitas no site do Detran/MS, clicando aqui.