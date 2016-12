NOVIDADE Detran constuirá novo bloco de atendimento ao cidadão na sede Depois de inicio das obras, prédio ficará pronto em 15 meses

Em busca de inovar serviços ao cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) construirá um bloco de atendimento na sede do órgão, localizado na MS-080, saída para Rochedo. Licitação foi publicada no Diário Oficial de hoje e tem previsão para que seja concluída em 15 meses.

O local reunirá todos os serviços oferecidos por este departamento e ficará situado próximo aos setores de vistoria veicular e emplacamento.

O novo prédio que será construído, terá dois pavimentos, onde será possível encontrar todos os serviços de veículos no térreo e os procedimentos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no 2º piso. Além de setor médico, renovação de CNH, multas, setor de penalidades, emissão de guias para veículos, entre outros.