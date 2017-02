PRESÍDIO DE TRÂNSITO Detentos tentam entrar em presídio com celulares escondidos em carrinho de lixo Dupla trabalha na limpeza, saiu para tirar lixo e tentou retornar com os ilícitos

Dois detentos que trabalham na área de limpeza e manutenção do Presídio de Trânsito de Campo Grande (Ptran) foram flagrados tentando entrar na unidade com celulares e acessórios escondidos no carrinho de limpeza. Eles foram surpreendidos na portaria depois de retirarem o lixo para a parte externa, na manhã de hoje.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), durante a retirada do lixo, presos estavam sob escolta de policiais militares e de um agente penitenciário, que revistou o carrinho no retorno dos internos e flagrou os produtos em um saco preto de lixo.

Foram encontrados 13 celulares, 15 fones de ouvido e 11 carregadores. José Mauro Simões da Rocha e Marcelino Pereira da Silva foram isolados preventivamente em cela disciplinar para apuração dos fatos.