Campo Grande Detentos são transferidos do Presídio de Trânsito e provocam tumulto na Capital Também houve pente-fino e Batalhão de Choque ajudou na contenção dos presos

Detentos do Presídio de Trânsito de Campo Grande (Ptran) foram transferidos para outras unidades penais do Estado na tarde de hoje. Durante operação, que também contou com pente-fino, alguns presos resistiram a ação e precisaram ser contidos.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Peninteciário (Agepen), grupo de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar auxiliou os trabalhos, atuando na contenção dos presos. Situação foi controlada no local antes que se instalasse o motim.

Inspeções foram realizadas por agentes penitenciários e alunos do curso de formação para ingressarem na carreira em oito celas do pavilhão 2. Foram apreendidos dois celulares e 100 gramas de cocaína.

Agepen informou que transferências foram feitas atendendo a “demandas administrativas”. Presidente da Agepen, Aiton Stropa, informou que ação no Ptran teve como objetivo manutenção da ordem e segurança.

“É um trabalho constante de vistorias e movimentações, que executamos de maneira pontual e rotineira”, disse.

Não foram informados os nomes dos presos transferidos nem as unidades de destino.