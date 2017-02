FARSA Detento tenta se passar por colega parecido para fugir da Máxima de Campo Grande Agentes checaram fichas e flagraram farsa

Jaelson Rodrigues de Aquino, de 33 anos, aproveitou colega que se parece fisicamente e que conseguiu o direito de progredir do regime fechado para o semiaberto para tentar fugir da Máxima de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (07).

O detento se apresentou no lugar de Maxwel Siles Ferreira, 35 anos, que passaria a cumprir a pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira com outros 24 presos que ganhariam a semiliberdade a partir de hoje.

A farsa foi descoberta por servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), que diferenciaram os dois com detalhes como tatuagens e cicatrizes.

A direção da penitenciária agora apura quais as circunstâncias do fato e se Maxwel, o real favorecido com o benefício de progressão, foi conivente. Jaelson foi alojado em cela disciplinar e irá responder pelo ato.