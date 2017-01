MORTE NA PRISÃO Detento passa mal e morre dentro de presídio, em Campo Grande No corpo da vítima não constavam sinais de violência

João Bruno Rocha Santana, 21 anos, morreu na tarde de ontem, por volta das 16h30min, ao passar mal dentro da cela do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, diante da morte do preso, plantonista da delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro foi acionado e, ao chegar no local, constatou que o corpo estava no setor ambulatorial.

Questionado, agente penitenciário relatou que a vítima estava na cela 29 do pavilhão 01, junto com outros nove presos. Conforme a testemunha o homem teve um mal estar, foi socorrido, mas acabou morrendo.

Consta ainda no boletim de ocorrência que o corpo da vítima não apresentava sinais de morte violenta.