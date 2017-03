Campo Grande Detento passa mal e morre em posto de saúde com suspeita de H1N1 Ele apresentava febre alta, dor abdominal e insuficiência respiratória

Detento Jefferson Rodrigues, de 29 anos, morreu por volta das 2h30 de hoje, no posto de saúde do Bairro Moreninha, em Campo Grande, onde foi atendimento com suspeita de gripe H1N1.

Consta no boletim de ocorrência registrado como morte natural que Jefferson cumpria pena em regime fechado, quando quebrou a progressão, fugiu e foi recapturado há 15 dias.

Ontem, conforme relato da irmã do detento, Jefferson foi levado para a unidade de saúde do Bairro Tiradentes porque estava com febre alta, dor abdominal e insuficiência respiratória. Em razão da gravidade, ele foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninha.

Quadro clínico de Jefferson se agravou durante a madrugada e sua morte foi constatada por médica, que suspeita de caso de gripe H1N1.