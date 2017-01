SEMIABERTO Detento é flagrando com porções de maconha e R$ 102 durante vistoria Dentro de um colchão foram apreendidos uma faca e caderno com anotações

Um detendo do presídio semiaberto, de 28 anos, foi flagrado durante vistoria na unidade com porções de maconha e dentro de sua carteira, a quantia de R$ 102, na manhã de hoje, em Campo Grande. Faca e um caderno de anotações foram encontrados dentro de seu colchão na cela.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes foram realizar fiscalização nas celas quando pediram para os presos saírem do interior da prisão e entregarem as vestimentas para revista. Na bermuda do rapaz foram encontradas algumas trouxinhas do entorpecente e na carteira, a quantidade de dinheiro.

Os funcionários pegaram o colchão e levaram para o pátio e ao pisarem em cima, detectaram que havia algo escondido. Ao cortar o pano, apreenderam uma faca, um caderno de anotações e mais porções de maconha. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na Vila Piratininga como tráfico de drogas.