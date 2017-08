EDIÇÃO Nº IV Desafio de corrida e caminhada será realizado neste domingo Valor arrecadado com as inscrições será doado para a LBV

Organizadores do “Desafio Fort” de corrida e caminhada esperam a participação de 3 mil pessoas durante o evento que será realizado no próximo domingo (20), em Campo Grande. As inscrições custam R$ 30 e estão abertas até sexta-feira (18).

Os interessados têm opção de escolher entre corridas de 5 milhas (8 km) ou de 2,5 milhas (4 km), e caminhada de 2,5 milhas. O valor arrecadado será doado para a LBV(Legião da Boa Vontade).

Os cinco primeiros colocados nas corridas masculina e feminina receberão troféus como premiação.

Também haverá sorteio de um ano de compras grátis no valor de R$ 400 ao mês para os primeiros colocados e de dez vale-compras no valor total de R$ 400,00 para os outros inscritos.

No local, também estarão disponíveis atrações para as crianças e as famílias dos participantes.

Outras informações podem ser obtidas no site www.desafiodofort.com.br.