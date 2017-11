fármacos Desabastecida, Casa da Saúde

A Controladoria-Geral da União (CGU), em Mato Grosso do Sul, identificou diversos problemas relacionados à distribuição e ao armazenamento de medicamentos judicializados e de alta complexidade pela Assistência Farmacêutica Especializada (Casa da Saúde), em Campo Grande.

O Correio do Estado teve acesso ao relatório do órgão federal, que aponta fragilidades no controle de estoque pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), responsável pela gerência do local.

A análise da CGU, divulgada somente agora, ocorreu no período de 21 de janeiro a 12 de maio de 2015 sobre a aplicação de R$ 7.265.893,89 em recursos para aquisição e distribuição de medicamentos. No entanto, conforme apurou a reportagem, os problemas permanecem até hoje.

Com o objetivo de garantir tratamento necessário aos pacientes, a fiscalização observou o cumprimento das normas entre 2013 e 2014, principalmente relativo ao acesso, à distribuição, à armazenagem e ao controle de estoque.

“Observou-se a existência de medicamentos acondicionados no chão e encostados nas paredes. Verificou-se, também, a existência de medicamentos especializados armazenados inadequadamente, uma vez que estavam acondicionados em prateleiras, sujeitos a temperaturas, que, em muitas vezes, ultrapassam os 30°C”, afirma o relatório da CGU.

Mesmo quase três anos após a análise, alguns problemas persistem, como a falta de medicamentos. A situação é confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde e também pelo Conselho Estadual de Saúde (CES).

“A falta de remédios é de nosso conhecimento, é um problema que ocorre com mais frequência do que deveria”, afirmou Sebastião Arinos Júnior, membro do CES.

