MS MAIS LEVE Deputado apresenta

projeto contra obesidade Proposta prevê campanhas de estímulo à amamentação e ações em escolas

O projeto de lei Mato Grosso do Sul Mais Leve, de autoria do deputado estadual Maurício Picarelli (PMDB), foi apresentado na Assembleia Legislativa e visa implantar, no Estado, políticas de combate à obesidade e ao sobrepeso.

A matéria será apreciada pelos deputados em primeira e segunda votação e o programa pretende promover ações intersetoriais que efetivem o direito humano universal à alimentação e à nutrição adequadas.

Serão promovidas campanhas de estímulo ao aleitamento materno e ações nas escolas em combate à obesidade infantil.

De acordo com o autor da matéria, Maurício Picarelli, a motivação para a implantação do projeto é o crescente número de excesso de peso na população adulta e infantil. “Essa é uma preocupação cada vez maior para os gestores públicos, uma vez que este é um fato determinante para ocorrência de muitos problemas de saúde no Brasil e no mundo”, explicou Picarelli.