Ajuízaram ação Depósito para pagar 13º dos funcionários da Santa Casa deve ser depois do Natal Prefeitura diz que repasse feito terça pela União só estará em conta dia 26

Repasse feito pelo Governo Federal à prefeitura de Campo Grande, que será usado para pagamento do 13º salário dos trabalhadores da Santa Casa, deve estar disponível no dia 26 de dezembro, segundo informações da assessoria de imprensa da administração municipal.

Funcionários do hospital protestaram hoje por conta do atraso no pagamento e paralisaram 30% dos atendimentos nos setores administrativo, raio-x, farmácia e enfermeiros.

Eles se revoltaram depois de descobrirem o repasse feito pela União, que seria utilizado para quitar os pagamentos atrasados. O não pagamento do valor era justificativa do prefeito Alcides Bernal (PP) para não fazer repasse ao hospital.

Assessoria de imprensa da prefeitura informou que a ordem bancária do Fundo Nacional de Saúde, com data de ontem, leva de dois a três dias para ser liberada, dependendo do banco.

Ainda segundo a prefeitura, como o banco utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde é a Caixa Econômica Federal, dinheiro estará liberado apenas no dia 26 de dezembro para repasse aos hospitais conveniados.

Na terça-feira (20), Santa Casa solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 20,7 milhões das contas da prefeitura. Trabalhadores pedem sequestro dos bens como medida de urgência e que o prefeito seja punido em R$ 10 mil por dia caso não cumpra a decisão.

Ação pede urgência na liberação dos recursos e aguarda decisão do juiz plantonista.