DINHEIRO CURTO Depósito do 13º para servidores

da Capital será feito amanhã Dinheiro fica disponível na quinta, mas tendência é haver parcelamento

A Prefeitura de Campo Grande começa amanhã (21) a fazer o depósito do 13º salário dos 22 mil servidores, mas o dinheiro só deve estar disponível na conta na quinta-feira (22). Essa situação é tratada como "provável" pela equipe do governo municipal, que está em reunião agora à tarde para tratar da questão.

A tentativa de bater na porta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) hoje para obter liberação de depósitos judiciais não funcionou. O prefeito Alcides Bernal (PP) disse ontem (19) que iria reunir-se com o presidente do TJMS, João Maria Lós, hoje, mas a assessoria do Judiciário informou que há recesso e não aconteceu o encontro.

Bernal tentou obter essa liberação protocolando ofício em 29 de novembro. Mas o resultado desejado em acessar os R$ 30 milhões não foi alcançado. Ontem, o prefeito atribuiu o pagamento do 13º salário dentro do prazo legal, que vence hoje, a essa liberação de recursos.

O valor necessário para quitar esse direito dos servidores é de R$ 80 milhões, mas segundo a prefeitura não há dinheiro em caixa para realizar o pagamento.

Para tentar fechar a conta, Campo Grande recebeu a notícia hoje que o governo federal vai depositar R$ 9,7 milhões para o município de recurso oriundo da Lei de Repatriação. A cifra estará disponível em 30 de dezembro, próxima sexta-feira.

Com o dinheiro caindo em conta-gotas, o governo municipal deu sinais que vai fazer o pagamento em parcelas, mas as regras que essa decisão vai seguir será divulgada ainda hoje pelo prefeito.