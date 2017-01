CAMPO GRANDE Depois de seis meses no caos, rua que dá acesso à UPA do Santa Mônica é restaurada Prefeitura nivelou via e aplicou placas de pavimento

Depois de reportagem publicada pelo Portal Correio do Estado mostrando a situação caótica em que estava a Rua Lucia Helena Coelho Maymone, que dá acesso à Unidade Pronto de Atendimento (UPA) do Bairro Santa Mônica, a prefeitura executou serviço de manutenção, deixando a via trafegável novamente.

Moradores procuraram a reportagem para reclamar que a rua estava há seis meses em péssimas condições, com poças de água e lamaçal.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos fizeram o rebaixamento da pista para evitar a formação de poças e aplicaram, como revestimento primário, cinco caminhões basculantes de resíduos do tapa-buraco, basicamente placas do pavimento que são retiradas das ruas onde o serviço é realizado.

Também foram concluídos reparos em alguns pontos críticos em bairros. No Conjunto Bonança, por exemplo, foi preciso refazer um pequeno trecho da drenagem, para só então o pavimento ser restaurado. A prefeitura também recuperou o trecho do asfalto na Rua Minas Nova (acesso as Moreninhas), que havia sido arrancado pela chuva.

