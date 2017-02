Jardim Seminário Chuva faz valeta abrir em rua

que tem tubulação exposta Moradores exigem o reparo da rua que está em má condições

Valeta aberta está causando transtornos para moradores do Jardim Seminário, mais especificamente os que vivem na rua Marechal Câmara, em Campo Grande. Desde a última chuva, na semana passada, a rua que não é asfaltada “abriu no meio” e dificulta a passagem de veículos no local.

A auxiliar de limpeza Valéria Soares da Silva, de 28 anos, que é moradora, informou à reportagem que não consegue entrar de carro em casa. Além disso, vários carros já ficaram presos na valeta e um deles cerca de três dias.

"Se caso chover hoje, eu sei que não vou conseguir entrar em casa por conta desse problema, queremos uma solução”, afirma.

De acordo com a moradora, a reclamação foi feita para a Prefeitura, mas a resposta que ela recebeu é apenas aguardar a verificação do setor responsável.

A reportagem também entrou em contato com o município para saber uma resposta sobre o caso, mas até a publicação dessa reportagem não houve resposta por parte da assessoria de comunicação.