CAMPO GRANDE Depois de chuva, caminhão de coleta de lixo atola em rua do Jardim Noroeste Guincho foi chamado para rebocar veículo e coleta de lixo atrasou

Um caminhão da concessionária responsável pelos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana, Solurb, atolou na tarde de hoje, em rua do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com leitora do Portal Correio do Estado, rua não é asfaltada, tem várias crateras e situação se complicou com a chuva que caiu na cidade hoje.

Veículo caiu em uma das crateras e guincho foi chamado para fazer a retirada. Segundo moradora da região, trabalho para desatolar o caminhão de lixo demorou mais de quatro horas e serviço de coleta atrasou.

