CAMPO GRANDE Depois de beber como clientes, ladrões fazem reféns e anunciam roubo Quatro pessoas foram ameaças e ficaram na mira de arma, ontem

Era para ser apenas mais uma noite de trabalho, mas acabou em momentos de pavor para comerciante, de 62 anos, e três funcionários. No fim da noite de ontem (13), três assaltantes fingiram ser clientes, consumiram bebidas, depois anunciaram roubo e fizeram os trabalhadores reféns. O proprietário da lanchonete onde o crime ocorreu, na Avenida dos Cafezais, região sul de Campo Grande, foi, ainda, obrigado a levar um dos criminosos na casa onde mora e teve vários pertences do imóvel levados.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, pouco antes da meia-noite dois homens chegaram como clientes, sentaram-se em mesa e passaram a consumir bebida alcoólica. Cerca de 20 minutos depois, chegou terceiro integrante que se uniu à dupla e também consumiu bebidas. Tempos mais tarde, quando já não havia mais clientes, o trio anunciou o roubo.

Um dos criminosos, armado aparentemente com revólver 38, exigiu dinheiro do caixa e também celulares das quatro vítimas. Carro modelo Corsa do comerciante também foi roubado, além de um televisor da lanchonete.

Depois do roubo no estabelecimento comercial, dois assaltantes exigiram que fossem levados até a casa do comerciante, onde pegaram outros aparelhos eletrônicos. Enquanto, o terceiro integrante do grupo criminoso permaneceu com os funcionários reféns no comércio.

De volta à lanchonete, todas as vítimas foram trancadas em banheiro e conseguiram ajuda depois de cerca de 40 minutos trancadas, gritando por socorro. Nenhum suspeito foi identificado e o crime está sob investigação.