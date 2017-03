Duplicação Depois de 7 meses, empreiteira recebe

mais R$ 1,3 milhão para obra da Euler Duplicação começou em julho do ano passado orçada em R$ 14,7 milhões

Pouco mais de sete meses depois do início das obras de duplicação da Avenida Euler de Azevedo, o Governo do Estado aditivou o contrato com uma das empreiteiras responsáveis pela obra em mais R$ 1,3 milhão. A obra que começou sendo orçada em R$ 14,7 milhões já passa dos R$ 16 milhões.

O aditivo do contrato foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE) e é assinado pelo secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli e representante da Construtora Industrial São Luiz S/A, Luiz Antônio Saad.

Quando o contrato da obra foi assinado, em fevereiro do ano passado, ficou definido que a São Luiz seria responsável pelo trecho II da duplicação da Euler, entre a Presidente Vargas e o anel rodoviário da Capital. Pelo serviço, a empresa receberia o valor de R$ 6,1 milhões, mas agora, com o aumento, a construtora passa a receber R$ 7,4 milhões.

OBRA

Além da São Luiz, a Anfer Construções também é responsável pelo trecho I da duplicação, em uma extensão de 2,5 quilômetros. Pelo trabalho, a Anfer recebe R$ 8,6 milhões.

Para ambos os contratos, a Agesul estipulou que o serviço seja concluído em 360 dias consecutivos a partir da data de assinatura da ordem de serviço, ou seja, em julho deste ano.

No dia em que as obras foram iniciadas, em 27 de julho passado, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que estava desenvolvendo projetos para evitar que os contratos de obras tivessem aditivos, o que acaba ocasionando aumento de até 25% em relação ao valor inicial da obra.