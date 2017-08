Campo Grande Depois de 2 anos ausente, governador prestigia desfile e fala de parceria Azambuja disse que investimentos na Capital estão sendo resgatados

Depois de “faltar” dois anos seguidos ao desfile civico-militar em comemoração ao aniversário de Campo Grande, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja prestigiou o evento nessa manhã e ressaltou a parceria firmada entre Governo do Estado e prefeitura da Capital. O “jejum” ao evento aconteceu na gestão do então prefeito Alcides Bernal.

“Estamos construindo essa grande parceria por Campo Grande, com investimentos por parte do Governo do Estado e resgatando investimentos que estavam paralisados. Quem ganha com isso é a população” destacou, ressaltando que existem muitas outras coisas planejadas para os 119 anos da Capital.