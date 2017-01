CAMPO GRANDE Depois das escolas municipais, Ceinfs começam a receber merenda amanhã Mantimentos serão entregues até sexta-feira, antes do início do ano letivo

Produtos que irão compor o cardápio da merenda escolar dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) começam a ser entregues amanhã, em Campo Grande.

De acordo com a prefeitura, no primeiro dia de entregas serão contemplados 40 Ceinfs. No total, 99 unidades receberão a merenda, que deve ser distribuída até sexta-feira (3), antes do início do ano letivo, na próxima segunda-feira (6).

Na semana passada, distribuição dos alimentos foi feita nas 94 escolas municipais e nas entidades cadastradas no Fundo Nacional de Educação.

Ainda segundo a prefeitura, a entrega dos mantimentos antes do início das aulas permite que profissionais que atuam no preparo das refeições sigam corretamente o calendário elaborado pela nutricionistas da Reme.

Estão sendo entregues produtos como arroz, feijão, sal, óleo, açúcar e farinha, além de carne e frango, somando um total de 115 toneladas de alimentos. Produtos de hortifruti, como frutas, verduras e legumes, serão entregues a partir do primeiro dia de aula, para que cheguem frescos às unidades.