Tom Brasil Denunciado por estupros, professor

de dança vai usar tornozeleira Mesmo foragido, Justiça entendeu que ele poderia usar equipamento

Tudo começou com um desabafo. No Facebook, no dia 30 de setembro deste ano, a bailarina Cissa Nogueira dizia que queria gritar que havia sofrido abuso sexual por parte de um professor de dança em Campo Grande. O denunciado era Ewerton Cesar Ferriol Icasati, conhecido como Tom Brasil.

"Iniciei como bolsista na academia dele em 2010. Fiz parte da companhia, dancei em shows, programa de TV e qualquer outra coisa que surgisse... saí em Janeiro de 2013 quando me mudei para Brasília pra fazer faculdade. Nesses dois anos fui abusada sexual, profissional, financeira, moral e psicologicamente. Eu e muitas outras meninas que passaram pelos seus ensinamentos", afirmou a jovem bailarina.

A Polícia Civil já investigava casos de estupro envolvendo o professor desde setembro de 2016, quando outra aluna o denunciou, mas somente neste ano pediu a prisão do investigado, depois que outras sete vítimas o denunciaram pelos mesmos crimes.

Como não era encontrado pela polícia, Ewerton teve a prisão preventiva decretada no mês passado e ficou foragido por quase dois meses. Mas a defesa dele entrou com um recurso no Tribunal de Justiça. Hoje, por unanimidade, os desembargadores do TJ concederam habeas corpus a Tom Brasil. Ao invés de ficar detido, ele irá usar tornozeleira eletrônica. A decisão foi dada mesmo com o investigado foragido da Justiça.

Conforme a delegada Marília de Brito Martins, da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), a decisão da Justiça não interfere nas investigações. Tom Brasil já foi indiciado por dois estupros e a polícia deve concluir ainda nesta semana outras sete investigações. As vítimas tem entre 14 e 19 anos.

Tom ainda não prestou depoimento à polícia, pois estava foragido. A delegada responsável pelas investigações afirmou que ainda analisará se vai ou não ouví-lo.