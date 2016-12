Omep e Seleta Demitidos farão marcha por direitos trabalhistas e juiz fala em “briga perdida” Justiça determinou semana passada que prefeitura encerre convênios

Parte dos cerca de 4 mil trabalhadores que até semana passada atuavam em Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e unidades da prefeitura por meio de convênio com a Seleta e Omep prometem protesto nesta segunda-feira para cobrar direitos trabalhistas, como os valores das rescisões. Muitos ainda têm esperança de voltar ao trabalho, mas o juiz que decidiu pela extinção dos convênios, David de Oliveira Gomes Filho afirma que a situação é “briga perdida”.

Nesta manhã, em entrevista à TV Morena, o juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande, comentou sobre a decisão. Ele afirmou que o fato do prefeito Alcides Bernal (PP) afirmar que a procuradoria-jurídica recorrerá da decisão é alimentar esperança nos trabalhadores.

Para o juiz, a situação que se arrasta na Justiça há pelo menos cinco anos era “tragédia anunciada” e faltou do poder público atitude para substituir os terceirizados gradualmente por concursados. Situação que nunca aconteceu.

“É uma crueldade o que estão fazendo com 4 mil trabalhadores honestos que estão prestando sua função, e sendo iludidos que vão permanecer nesse cargo. Estão vivendo um inferno. É uma briga perdida porque não fizeram concurso para ocupar essa vaga”, afirmou o juiz.

David ressaltou que a prefeitura tem todo direito de recorrer da decisão, no entanto comparou a atitude a de um paciente em estado terminal. “Se houver recurso, você vai ter um paciente na mesa de cirurgia com peito aberto para curar o cancer, vai dar alta, mas depois vai ter que voltar para fazer a cirurgia”, completou o juiz.

PROTESTO

Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul (Senalba-MS) prepara para essa manhã protesto no Centro da Capital.

Os trabalhadores demitidos devem se reunir às 8 horas na Praça do Rádio Clube e depois seguirão em marcha pelas ruas do Centro. O objetivo do ato, segundo o sindicato, é cobrar que direitos trabalhistas sejam pagos.