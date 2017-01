MORTE NO TRÂNSITO Delegada procura testemunhas para concluir inquérito sobre morte de empresário Até o momento apenas uma pessoa foi ouvida

Delegada Daniela Kades, responsável pelo caso do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Moon, de 47 anos, que matou o empresário Adriano Correia, de 33 anos, na madrugada de 31 de dezembro de 2016, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, vai enviar ofício para a imprensa no intuito de identificar as pessoas que enviaram, via Whatsapp, imagens do momento em que o crime aconteceu.

Questionada sobre as próximas testemunhas a serem ouvidas e se novo pedido de prisão será feito, a autoridade policial explica que o inquérito ainda está sendo analisado. "Estou estudando o inquérito, assistindo aos vídeos e vou mandar ofício para os jornais, já que as testemunhas não procuram a polícia e sim a imprensa para divulgar as imagens", reforça a delegada.

No cruzamento da 26 com a Ernesto Geisel, peritos apreenderam sete cápsulas de pistola, e mais uma perto do veículo da vítima. Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes. A assessoria da PRF em Mato Grosso do Sul afirmou que, na versão do policial preso em flagrante, ele teria tentado abordar a caminhonete Toyota Hilux conduzida por Adriano Correia, que teria desobedecido e avançado com o veículo na direção do agente.

Diante da ocorrência, o policial, que dirigia uma Mitsubishi Pajero, teria perseguido a vítima e efetuado os disparos em seguida.

TESTEMUNHAS

Após passar pela Afonso Pena, os veículos pararam e todos desceram para discutir. Mototaxista que teria flagrado a ação desde o início disse que a vítima pediu desculpas e falou que, caso fosse preciso, poderiam acionar a polícia de trânsito.

O PRF, aparentemente alterado, não se identificou em momento algum como policial, sacou a arma e passou a ameaçá-los, razão pela qual todos voltaram para a caminhonete e fugiram. O autor foi atrás e atirou pelo menos sete vezes, perto do cruzamento da 26 com a Ernesto Geisel.

Correia foi atingido, perdeu o controle da direção e, quase em frente à Capela da Pax, bateu violentamente em um poste. Testemunhas que acompanhavam velório na Capela afirmaram terem ouvido o som do disparo e, ao verificar o ocorrido, viram um homem caído fora da Hilux e o PRF chegando logo em seguida em sua Pajero, com a arma em punho.

Os dois homens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa.