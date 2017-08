AUDIÊNCIA Delegada foi a primeira a ser ouvida no caso Kauan Aline, titular da Deaij foi uma das primeiras a prestar depoimento na Vara da Infância

A delegada, Aline Gonçalves Sinnott Lopes Bruno Henrique Urban, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) foi uma das primeiras a prestar depoimento na Vara da Infância e da Juventude de Campo Grande hoje, durante audiência do caso do menino de nove anos que foi estuprado até morrer, Kaun Andrade Soares dos Santos.

A delegada, em seu depoimento, reforçou as primeiras informações passadas, anteriormente, em coletiva, onde foi confirmado que os menores de idade, envolvidos no caso, também eram molestados pelo professor acusado de matar e esquartejar Kauan.

Depois de morto, Kaun ainda foi violentado por quatro adolescentes que receberam ameaças para cometerem o crime.

As investigações apontaram ainda que o menino foi esquartejado em dois momentos distintos.

O professor teria deixado o corpo em pedaços dentro de saco plástico próximo ao Córrego Anhanduí. Ele retornou ao local, pegou os restos mortais do garoto, levou para casa e cortou em partes ainda menores.

Até o momento, os restos mortais de Kauan não foram encontrados. O professor nega o crime. “Fizemos várias buscas. Utilizamos cães farejadores, mas não localizamos o corpo”, lamentou a delegada.

“Tudo era grave a ponto de levar a polícia a não acreditar no cenário que estava se formando com base nas investigações”.

Ainda na coletiva de imprensa, Aline comentou que, apesar de estarem habituados com cenas de violência, os atos bárbaros cometidos contra Kauan chocaram os policiais responsáveis pelo caso. “Até a polícia ficou espantada com a atrocidade que fizeram com o guri”, lamentou a delegada.

De acordo com Aline, ainda tinham muitas pessoas para serem ouvidas na audiência, após ela.

O caso está correndo em segredo de Justiça.