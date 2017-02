OBRAS Delegacia de Campo Grande muda

local de atendimento por uma semana Prédio da delegacia da área das Moreninhas está em reforma

Com prédio em reforma, policiais que atuam na 4ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Rua Barreiras, no Bairro Moreninha II, em Campo Grande, mudarão local de atendimento por uma semana.

Conforme o Departamento de Polícia da Capital, atendimentos de ocorrências cotidianas e flagrantes daquela região serão remanejados entre segunda-feira (27) e sábado (3 de março), para a delegacia plantonista da Vila Piratininga, que fica na Rua 9 de julho.

No entanto, trabalhos interno serão feitos normalmente na delegacia de área, exceto nos dias feriados de Carnaval.

ESTRATÉGIA PARA ECONOMIZAR

A reforma na unidade policial é feita por presos que cumprem penas nos regimes aberto e semiaberto, por meio de convênio assinado em setembro do ano passado pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e o Poder Judiciário.​

O objetivo do projeto é economizar dinheiro e tempo, já que trabalhos serão feitos diretamente por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), sem a intermediação de empresas terceirizadas.

Além de um salário mínimo – R$ 880, cada detento ganha um dia de remissão de pena para cada três dias trabalhados. Eles trabalharão sem vínculo empregatício, dispensando também despesas ao Estado com repasses de impostos.

A reforma da 4ª DP que custaria cerca de R$ 500 mil, se fosse feita por meio de empresa contratada, custará R$ 123 mil, representando economia de 75%, conforme estimativa da época que o contrato foi assinado.